Supermercadistas revisam abertura de lojas e sinalizam dificuldades de redes

Ajustar operações para o tamanho da demanda, ainda mais com endividamento recorde das famílias, revisar planos de novas lojas e ir ao mercado para comprar unidades de concorrentes. O tom que domina os maiores supermercadistas gaúchos é também de 'cuidar da casa' em 2026, apurou a coluna Minuto Varejo diretamente com as principais redes que lideram o Ranking da Associação Gaúcha de Supermercados (Agas) com base em dados de 2025. A entidade reforça que a largada do ano veio com baixo crescimento, mas projeta recuperação nos últimos dois quadrimestres do ano.