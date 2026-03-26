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Patrícia Comunello

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Publicada em 26 de Março de 2026 às 17:29

Supermercadistas revisam abertura de lojas e sinalizam dificuldades de redes

Redes com melhor desempenho subiram ao palco do evento para receber reconhecimento

Redes com melhor desempenho subiram ao palco do evento para receber reconhecimento

PATRÍCIA COMUNELLO/ESPECIAL/JC
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Ajustar operações para o tamanho da demanda, ainda mais com endividamento recorde das famílias,  revisar planos de novas lojas e ir ao mercado para comprar unidades de concorrentes. O tom que domina os maiores supermercadistas gaúchos é também de 'cuidar da casa' em 2026, apurou a coluna Minuto Varejo diretamente com as principais redes que lideram o Ranking da Associação Gaúcha de Supermercados (Agas) com base em dados de 2025. A entidade reforça que a largada do ano veio com baixo crescimento, mas projeta recuperação nos últimos dois quadrimestres do ano. 

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