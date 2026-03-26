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Patrícia Comunello

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Publicada em 26 de Março de 2026 às 14:28

Shopping João Pessoa terá Varal Solidário Plus Size e apoio na busca de trabalho

Shopping João Pessoa abre espaço para ação que ajuda pessoas a acessar mercado de trabalho

Shopping João Pessoa abre espaço para ação que ajuda pessoas a acessar mercado de trabalho

Patrícia Comunello/Especial/JC
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O Shopping João Pessoa, perto do Centro de Porto Alegre, lançou uma iniciativa bem legal. No sábado (28), será feito o Varal Solidário Plus Size, que vai ofertar roupas tamanhos maiores para pessoas que buscam trabalho, além de orientações e apoio para a busca de colocação. A ação vai ser no terceiro piso do shopping.

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