Lojistas apostam em mais fluxo com revitalização do Centro Histórico

Um dos temas mais caros ao varejo em Porto Alegre esteve no palco do South Summit Brazil nesta quarta-feira (25), primeiro dia do evento de inovação que ocorre no Cais Mauá, na obra da Capital. A retomada do fluxo de pessoas no Centro Histórico dominou o painel com SindilojasPOA, prefeitura e Movimento POA Centro. "Varejo precisa de gente, e os centros no mundo todo perderam muito da circulação de pessoas, principalmente após a pandemia (de Covid-19)", observou o presidente do sindicato lojista, Arcione Piva. "Para trazer de volta esse público, precisa fazer muitas ações, e Porto Alegre tem feito", associou Piva. O dirigente anotou medidas como reformar ruas e calçadas centrais, e o Viaduto Otávio Rocha, que foi concedido para exploração privada, com locação de espaços comerciais. Também estão sendo feitas conversões de prédios comerciais para residenciais, citou ainda o dirigente. "É um movimento que, no futuro, pode trazer de volta as pessoas ara o Centro", aposta Piva, conectando com o foco do South Summit, que é inovação e tecnologia. "Muitos negócios estão associados a toda essa condição da região. "É importante constância, ou seja, tem de continuar essas ações. Já há percepção pequena das melhorias". Também estavam no painel Bruna Serrano, do Projeto Centro ligado à Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão (SMPG), Rovana Reale, diretora de Projetos e Políticas de Sustentabilidade da pasta de Meio Ambiente, as duas representantes da prefeitura, e Wayner Bechelli, cofundador da BS Project e do movimento POA Centro.