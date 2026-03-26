Ifood estima R$ 40 bilhões em 2026 com impactos de IA

O Ifood, gigante de entregas do Brasil, espera crescer R$ 40 bilhões em vendas em 2026 e boa parte desse desempenho será puxado pela inteligência artificial (IA) aplicada ao negócio. A empresa espera faturar R$ 160 bilhões no ano, projetou o CEO e sócio, Diego Barreto, à coluna Minuto Varejo, em entrevista logo após o painel do qual ele participou no primeiro dia do South Summit Brazil, no cais Mauá, na orla de Porto Alegre. Segundo o executivo, a empresa tem uma verdadeira "força de trabalho" movida pelos chamados agentes de IA, ou os AI agentic. São mais de 9 mil agentes de IA hoje. "Temos 500 mil entregadores. Mas temos mais agentes de IA do que pessoas no Ifood (operação)", confrontou o CEO, citando que a estrutura tem 8 mil pessoas.