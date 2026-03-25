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Patrícia Comunello

Patrícia Comunello

Publicada em 25 de Março de 2026 às 17:38

Retomada de fluxo no Centro Histórico de Porto Alegre é tema de painel no South Summit Brazil

Piva (2º à esq.) destacou medidas e indicou que o setor já percebe melhorias na região

Piva (2º à esq.) destacou medidas e indicou que o setor já percebe melhorias na região

JULIANE SOSKA/DIVULGAÇÃO/JC
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Um dos temas mais caros ao varejo em Porto Alegre esteve no palco do South Summit Brazil nesta quarta-feira (25), primeiro dia do evento de inovação que ocorre no Cais Mauá, na obra da Capital. A retomada do fluxo de pessoas no Centro Histórico dominou o painel com SindilojasPOA, prefeitura e Movimento POA Centro. "Varejo precisa de gente, e os centros no mundo todo perderam muito da circulação de pessoas, principalmente após a pandemia (de Covid-19)", observou o presidente do sindicato lojista, Arcione Piva. "Para trazer de volta esse público, precisa fazer muitas ações, e Porto Alegre tem feito", associou Piva. 

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