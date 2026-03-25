Retomada de fluxo no Centro Histórico de Porto Alegre é tema de painel no South Summit Brazil

Um dos temas mais caros ao varejo em Porto Alegre esteve no palco do South Summit Brazil nesta quarta-feira (25), primeiro dia do evento de inovação que ocorre no Cais Mauá, na obra da Capital. A retomada do fluxo de pessoas no Centro Histórico dominou o painel com SindilojasPOA, prefeitura e Movimento POA Centro. "Varejo precisa de gente, e os centros no mundo todo perderam muito da circulação de pessoas, principalmente após a pandemia (de Covid-19)", observou o presidente do sindicato lojista, Arcione Piva. "Para trazer de volta esse público, precisa fazer muitas ações, e Porto Alegre tem feito", associou Piva.