No Ponto: Alfajor Odara, Bordaza Shopping, Giardino di Mamma Gema, Grupo Iesa e Bourbon Carlos Gomes

> O Odara, alfajor gaúcho, estreou na onda dos produtos saudáveis, e agora tem versão zero açúcar e lactose em dois sabores: tradicional meio amargo e o branco.



> O Bordaza Shopping, em Porto Alegre, ganhou nova operação de gastronomia: Giardino di Mamma Gema, nova casa do restaurante de culinária italiana da Serra Gaúcha.