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Patrícia Comunello

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Publicada em 26 de Março de 2026 às 00:25

No Ponto: Alfajor Odara, Bordaza Shopping, Giardino di Mamma Gema, Grupo Iesa e Bourbon Carlos Gomes

Minuto Varejo - Odara - alfajor - zero açúcar - doce - saúde

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/ODARA ALFAJOR/DIVULGAÇÃO/JC
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> O Odara, alfajor gaúcho, estreou na onda dos produtos saudáveis, e agora tem versão zero açúcar e lactose em dois sabores: tradicional meio amargo e o branco. 

> O Bordaza Shopping, em Porto Alegre, ganhou nova operação de gastronomia: Giardino di Mamma Gema, nova casa do restaurante de culinária italiana da Serra Gaúcha. 

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