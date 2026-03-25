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Patrícia Comunello

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Publicada em 25 de Março de 2026 às 13:39

H&M deve abrir primeira loja no Rio Grande do Sul até fim de maio

Loja da H&M ocupará mega área no primeiro piso do Iguatemi Porto Alegre

Loja da H&M ocupará mega área no primeiro piso do Iguatemi Porto Alegre

PATRÍCIA COMUNELLO/ESPECIAL/JC
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Patrícia Comunello
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A H&M, gigante sueca do varejo de moda no mundo, deve abrir a primeira loja no Rio Grande do Sul em maio. Fonte da coluna indicou que a unidade do Iguatemi Porto Alegre - já tem outra unidade em instalação no Praia de Belas Shopping, do grupo Iguatemi -, a data deve ser 23 de maio.

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