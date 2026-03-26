Livraria Paisagem multiplica unidades no RS e ganha porta 'secreta' para gelateria

Uma livraria que nasceu após a pandemia de Covid-19 e ainda na carona da crise das gigantes Saraiva e Cultura, está multiplicando a presença no Rio Grande do Sul. A Paisagem já está em três shopping centers do Grupo Zaffari, agregou mais dois quiosques (Bourbon Country e ParkShopping Canoas) e vai ter uma loja de quase 400 metros quadrados no Park, que abre em 31 de março. Com o novo ponto, a marca chegará a 10 unidades, sendo oito lojas (quatro no Estado e quatro em São Paulo) e dois quiosques gaúchos. São 70 funcionários no total no varejo, sendo 40 nas unidades do Rio Grande do Sul. "As operações estão bem. Em Canoas, montamos um quiosque em novembro, logo que assinamos o contrato da loja e está vendendo muito bem", destaca Aguimério Silva, um dos sócios da Paisagem. A expansão no Estado vem ganhando tração, principalmente com a recepção do público, cita ele. Uma quinta unidade deve ser aberta este ano no mercado paulista, adianta o diretor.