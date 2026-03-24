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Patrícia Comunello

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Publicada em 24 de Março de 2026 às 15:30

BarraShoppingSul busca substituto para espaço deixado pela Burger King

Tapume foi colocado onde era a operação do fast-food Burger King no BarraShoppingSul

Tapume foi colocado onde era a operação do fast-food Burger King no BarraShoppingSul

MAURO BELO SCHNEIDER/ESPEICLA/JC
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Patrícia Comunello
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Saiu o fast-food e vai entrar o quê? A pergunta foi feita ao BarraShoppingSul, do grupo Multiplan e maior shopping em extensão física de Porto Alegre (e provavelmente do Rio Grande do Sul), ante o fechamento da unidade da marca Burger King no mix do empreendimento. A informação foi repassada pelo editor do site do Jornal do Comércio, Mauro Belo Schneider, à coluna Minuto Varejo

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