BarraShoppingSul busca substituto para espaço deixado pela Burger King

Saiu o fast-food e vai entrar o quê? A pergunta foi feita ao BarraShoppingSul, do grupo Multiplan e maior shopping em extensão física de Porto Alegre (e provavelmente do Rio Grande do Sul), ante o fechamento da unidade da marca Burger King no mix do empreendimento. A informação foi repassada pelo editor do site do Jornal do Comércio, Mauro Belo Schneider, à coluna Minuto Varejo.