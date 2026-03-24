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Patrícia Comunello

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Publicada em 24 de Março de 2026 às 13:13

Shopping Pelotas define data que abre posto de atendimento da PF

Espaço no Shopping Pelotas terá serviços de passaporte e imigração da Polícia Federal

Espaço no Shopping Pelotas terá serviços de passaporte e imigração da Polícia Federal

SHOPPING PELOTAS/DIVULGAÇÃO/JC
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Patrícia Comunello
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Fluxo é tudo em shopping center. O maior empreendimento do setor no Sul do Rio Grande do Sul vai ganhar em poucos dias um reforço. O posto da Polícia Federal, para serviços de passaportes e imigração, estreia em 30 de março no Shopping Pelotas. Detalhe: o espaço é cedido de forma gratuita ao órgão federal.

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