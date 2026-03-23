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Patrícia Comunello

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Publicada em 23 de Março de 2026 às 17:34

Uruguaiana abre 1º free shop em aeroporto sem voos internacionais

Unidade, a terceira do Bah Free Shop, fica no saguão do terminal e tem mix mais reduzido

Unidade, a terceira do Bah Free Shop, fica no saguão do terminal e tem mix mais reduzido

BAH FREE SHOP/DIVULGAÇÃO/JC
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"Vai ser o único free shop no Brasil, e quem sabe no mundo, fora da área de embarque de um aeroporto", avisa Paulo Pavin, proprietário do Bah Free Shop, que estreia na quarta-feira (25) no aeroporto de Uruguaiana, na fronteira gaúcha com a Argentina. O ineditismo não para por aí. Será também o primeiro varejo de produtos importados isentos de impostos em um terminal sem voos internacionais no Brasil.

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