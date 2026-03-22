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Patrícia Comunello

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Publicada em 22 de Março de 2026 às 00:25

Vitrine USA: Salão de beleza brasileiro do jeito que americano gosta

Salão de beleza brasileiro em Nova York

Salão de beleza brasileiro em Nova York

/PATRÍCIA COMUNELLO/ESPECIAL/JC
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Patrícia Comunello
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Nova York tem muitos negócios de brasileiros, de gastronomia a salão de beleza. A coluna conheceu o SPA Maria Bonita (MB), que acaba de mudar de comando e endereço. "Mulher americana não tira cutícula", cita uma das manicures da casa.

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