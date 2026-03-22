Supermercado Keppler abre nova loja na Zona Sul

A Zona Sul de Porto Alegre é um dos alvos da disputa de supermercadistas de diferentes tamanhos, entre nativos da região e líderes do setor no Estado. A porto-alegrense Keppler abre na quinta-feira sua oitava unidade e maior de todas presentes no Sul, dessa vez na avenida Otto Niemeyer. Em maio, a bandeira Rissul, do grupo Unidasul, estreia na mesma avenida, que já tem Zaffari. "Loja moderna, ambiente climatizado, focado em atendimento e trabalho forte no açougue padaria e hortifruti", avisa o proprietário Wellerson Keppler.