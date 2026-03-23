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Patrícia Comunello

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Publicada em 22 de Março de 2026 às 00:50

FBV confirma atrações do exterior e de marcas globais

Rhode é referência internacional em transformação e ecossistemas

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SINDILOJASPOA/DIVULGAÇÃO/JC
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Depois de NRF, em Nova York, e de South by Southwest, em Austin, os dois nos Estados Unidos, agora o mundo do comércio, com serviço cada vez mais presente, foca a nova edição da Feira Brasileira do Varejo (FBV), de 20 a 22 de maio, no Centro de Eventos da Fiergs, em Porto Alegre, comandada por SindilojasPOA e Sebrae-RS.

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