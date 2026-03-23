FBV confirma atrações do exterior e de marcas globais

Depois de NRF, em Nova York, e de South by Southwest, em Austin, os dois nos Estados Unidos, agora o mundo do comércio, com serviço cada vez mais presente, foca a nova edição da Feira Brasileira do Varejo (FBV), de 20 a 22 de maio, no Centro de Eventos da Fiergs, em Porto Alegre, comandada por SindilojasPOA e Sebrae-RS.