No Ponto: Mar de Sonhos no Bourbon Ipiranga e Volis, da Herval

> O Bourbon Shopping Ipiranga acaba de receber uma unidade da Mar de Sonhos, marca brasileira focada em itens de sleepwear e homewear com proposta de conforto para toda a família. A loja é especializada em pijamas no estilo americano e se destaca por oferecer modelos femininos, masculinos e infantis, além de opções coordenadas para pais e filhos. Há, ainda, coleções especiais temáticas, voltadas às diferentes estações do ano e datas comemorativas.