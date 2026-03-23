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Patrícia Comunello

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Publicada em 22 de Março de 2026 às 00:50

No Ponto: Mar de Sonhos no Bourbon Ipiranga e Volis, da Herval

Minuto Varejo - loja - bourbon Ipiranga - mar de sonhos - porto alegre

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/BOURBON SHOPPING/DIVULGAÇÃO/JC
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> O Bourbon Shopping Ipiranga acaba de receber uma unidade da Mar de Sonhos, marca brasileira focada em itens de sleepwear e homewear com proposta de conforto para toda a família.  A loja é especializada em pijamas no estilo americano e se destaca por oferecer modelos femininos, masculinos e infantis, além de opções coordenadas para pais e filhos. Há, ainda, coleções especiais temáticas, voltadas às diferentes estações do ano e datas comemorativas. 

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