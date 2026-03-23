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Patrícia Comunello

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Publicada em 22 de Março de 2026 às 00:50

Desafios para varejistas em 2026: da IA à caneta de emagrecimento

Varejo está se tornando ecossistema diversificado, diz Luciana

Varejo está se tornando ecossistema diversificado, diz Luciana

/PWC/DIVULGAÇÃO/JC
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Patrícia Comunello
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O que está na cabeça de executivos de varejo? Estudo da consultoria PwC mostrou que a cesta de itens que precisam ser considerados vai do impacto das canetinhas de emagrecimento (com efeito direto no gasto no supermercado) à adoção de inteligência artificial (IA).

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