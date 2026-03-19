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Patrícia Comunello

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Publicada em 19 de Março de 2026 às 00:25

De Austin para Porto Alegre

Valério ressalta tecnologia nas transformações sociais

Valério ressalta tecnologia nas transformações sociais

/PATRICIA COMUNELLO/ESPECIAL/JC
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Patrícia Comunello
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O SXSW e Austin inspiram o South Summit Brazil, que é na semana que vem em Porto Alegre. O que diz Pedro Valério, CEO do Instituto Caldeira: "O SXSW é prova de que tudo é sobre ecossistema e conexões. O Rio Grande do Sul vive um momento muito rico de colaboração. Este ano o SXSW mostrou transformações em tecnologia, mas também no comportamento da sociedade. A gente observou como pequenas, médias e grandes empresas vão surfar oportunidades. Nunca fez tanto sentido acreditar que os talentos e a capacidade criativa do ser humano vão, de fato, garantir o uso adequado de tecnologias como a Inteligência Artificial, que é meio. Sem o componente humano, vai ser apenas mais uma tecnologia".

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