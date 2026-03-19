Vitrine USA (bandeira): SXSW: ser humano no centro

O maior festival de inovação e criatividade do mundo decretou: o humano está no centro. "Saio otimista com a turbinada do ser humano na jornada tecnológica que vivemos", comemorou Gustavo Doria, da plataforma CQCS. A coluna Minuto Varejo ouviu justamente participantes do South by Southwest (SXSW), como Doria, para saber o que de mais relevante levam na "bolsa" (inscritos ganham um souvenir temático do SXSW) na volta para casa. Brasileiros estão entre os mais assíduos do festival, que leva para Austin, capital do Texas, nos Estados Unidos, mais de 300 mil pessoas em sete dias do evento. "O intencional, o olho no olho, a socialização não têm substituição, e a tecnologia é para otimizar e facilitar a nossa vida", pontuou Guilherme Martins, diretor da Diageo Brasil, que fez parte de um painel do festival pela primeira vez. "Acho inclusive que a tecnologia, como a IA, precisa fazer muito mais do que fez até agora", opinou Martins, cujo amigo Bruno Dias, da agência Umauma, trouxe outra marca do evento: "Conexão". Em meio a mudanças na busca na internet, agora comandada por IA, Laura, filha de Doria, admitiu: "Estamos pirando com isso, mas inspirados e vendo muita oportunidade". "Vamos ter de voltar a fazer marketing real, com narrativas para impactar as pessoas e menos olhar para conversão e números", auxiliou Doria. "Em nenhuma palestra, eu não ouvi a palavra humano no centro", observou Luciana Borda, do Sicredi de Minas Gerais: "Tudo que a gente está falando é sobre relações e conexões humanas". Babi Bono, da Lemme Content, lembrou da palavra "permacrises" (múltiplas crises coexistindo gerando incertezas) de outras edições e deu o caminho: "Tem de olhar para dentro. Os inovadores e estrategistas do Sul Global têm as respostas de um mundo melhor". A norte-americana Elizabeth Thompson valorizou a diversidade de ideias e carimbou que a atenção foi sobre a perda de conexão. "A tecnologia promete conectar, mas estamos mais alienados. É a interação das pessoas que gera criatividade", defendeu Elizabeth. Será que o SXSW fez jus à fama de prever o futuro?