RS mostra potenciais para atrair negócios no palco do SXSW

Se a inovação, e principalmente o mapeamento do futuro, está em Austin, capital do Texas, nos Estados Unidos, é o lugar que o Rio Grande do Sul escolheu estar fisicamente e com seu arsenal de atrativos, um deles colado com novas energias e tecnologia. O Estado, por meio da agência de desenvolvimento InvestRS, fez a primeira imersão no palco do South by Southwest (SXSW), o mega festival que é visto como mais relevante quando se trata de criatividade e, de novo, inovação.