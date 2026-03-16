Palco de inovação e de insatisfação? Direto de Austin, imagens que mostram uma das marcas dessa edição do SXSW: extensas filas para assistir (ou tentar) às conferências. O motivo é que este é o primeiro ano sem o centro de convenções, que foi demolido para um novo ser erguido e que fica pronto em 2029. Portanto, os mais de 300 mil participantes (30% mais que o 1 milhão de habitantes da cidade) terão de arranjar um jeito de conseguir aproveitar e bem (até mesmo pelo investimento US$ -, passagens aéreas, transporte, hospedagem e refeições) as mais de 800 palestras, além de outras atrações, em 2027 e 2028.