Porto Alegre,

Anuncie no JC
Assine agora
CapaColunasMinuto Varejo
Minuto Varejo

Alguns dos nossos patrocinadores

Patrícia Comunello

Patrícia Comunello

Publicada em 16 de Março de 2026 às 00:25

Vídeo

Minuto Varejo - SXSW 2026 - Austin - filas - vídeo - conferências

Minuto Varejo - SXSW 2026 - Austin - filas - vídeo - conferências

/PATRÍCIA COMUNELLO/ESPECIAL/JC
Compartilhe:
Patrícia Comunello
Patrícia Comunello
Palco de inovação e de insatisfação? Direto de Austin, imagens que mostram uma das marcas dessa edição do SXSW: extensas filas para assistir (ou tentar) às conferências. O motivo é que este é o primeiro ano sem o centro de convenções, que foi demolido para um novo ser erguido e que fica pronto em 2029. Portanto, os mais de 300 mil participantes (30% mais que o 1 milhão de habitantes da cidade) terão de arranjar um jeito de conseguir aproveitar e bem (até mesmo pelo investimento US$ -, passagens aéreas, transporte, hospedagem e refeições) as mais de 800 palestras, além de outras atrações, em 2027 e 2028.

Notícias relacionadas