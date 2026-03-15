Lições do app Phia, da filha de Bill Gates, para vender moda second hand e nova

A filha mais nova de Bill Gates, Phoebe Gates, não ficou famosa por causa do pai, mas pelo aplicativo de moda (Phia), que vende segunda mão (second hand) e produtos novos, lançado com a sócia Sophia Kianni em 2025. A dupla foi um dos achados da coluna Minuto Varejo entre centenas de palestras do South by Southwest (SXSW), em Austin, nos Estados Unidos.