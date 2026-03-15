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Patrícia Comunello

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Publicada em 15 de Março de 2026 às 17:19

Lições do app Phia, da filha de Bill Gates, para vender moda second hand e nova

Phoebe (esq.) citou que estratégia valoriza vantagens para usuários

Phoebe (esq.) citou que estratégia valoriza vantagens para usuários

PATRÍCIA COMUNELLO/ESPECIAL/JC
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Patrícia Comunello
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A filha mais nova de Bill Gates, Phoebe Gates, não ficou famosa por causa do pai, mas pelo aplicativo de moda (Phia), que vende segunda mão (second hand) e produtos novos, lançado com a sócia Sophia Kianni em 2025. A dupla foi um dos achados da coluna Minuto Varejo entre centenas de palestras do South by Southwest (SXSW), em Austin, nos Estados Unidos.

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