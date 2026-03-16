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Patrícia Comunello

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Publicada em 16 de Março de 2026 às 00:25

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minuto varejo sinossera Jetour shopping Iguatemi Porto Alegre - carros - veículos

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/JOSÉ PEDRO JOBIM/DIVULGAÇÃO/JC
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O Grupo Sinosserra instalou ponto de venda temporário dos modelos da Jetour no Iguatemi POA. Além disso, mais duas unidades da marca de veículos chinesa abrirão na Capital (avenida Padre Cacique) e em Novo Hamburgo (rua Primeiro de Março). Uma terceira unidade - a segunda em Porto Alegre, localizada na avenida Brino, esquina com a avenida Sertório - já está em construção, com previsão de operação no segundo semestre de 2026, diz o grupo.

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