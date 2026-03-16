O Grupo Sinosserra instalou ponto de venda temporário dos modelos da Jetour no Iguatemi POA. Além disso, mais duas unidades da marca de veículos chinesa abrirão na Capital (avenida Padre Cacique) e em Novo Hamburgo (rua Primeiro de Março). Uma terceira unidade - a segunda em Porto Alegre, localizada na avenida Brino, esquina com a avenida Sertório - já está em construção, com previsão de operação no segundo semestre de 2026, diz o grupo.