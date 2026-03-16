Farmácias Associadas conquista nova fronteira de expansão no Centro-Oeste

Enquanto as gaúchas gigantes de varejo de farmácia, São João e Panvel, ganham mais mercado no Sul e até mesmo São Paulo, uma rede consagrada pela integração de empresas amplia terreno no Centro-Oeste do Brasil. É a Farmácias Associadas, que já tem mais de 2 mil lojas, cerca de 700 delas já na região mais central do País. A rede pisou na nova fronteira em 2018.