Rio Grande do Sul estreia com casa no SXSW, atrativos de inovação e até churrasco

O Rio Grande do Sul fincou pela primeira vez bandeira oficial no palco do South by Southwest (SXSW), em Austin, no Texas, nos Estados Unidos. A InvestRS montou um estande no Innovation Clubhouse, estrutura com diferentes ocupantes, como outros estados brasileiros, para fazer a interação no festival. Além de itens formais de programas e informações técnicas, a "casa" terá um churrasco no domingo (15) para convidados entre empresas e participantes do SXSW.