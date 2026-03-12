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Patrícia Comunello

Patrícia Comunello

Publicada em 12 de Março de 2026 às 17:35

Rio Grande do Sul estreia com casa no SXSW, atrativos de inovação e até churrasco

Prikladnicki destaca que a presença no evento é parte de ação para mostrar potenciais do RS

Prikladnicki destaca que a presença no evento é parte de ação para mostrar potenciais do RS

PATRICIA COMUNELLO/ESPECIAL/JC
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O Rio Grande do Sul fincou pela primeira vez bandeira oficial no palco do South by Southwest (SXSW), em Austin, no Texas, nos Estados Unidos. A InvestRS montou um estande no Innovation Clubhouse, estrutura com diferentes ocupantes, como outros estados brasileiros, para fazer a interação no festival. Além de itens formais de programas e informações técnicas, a "casa" terá um churrasco no domingo (15) para convidados entre empresas e participantes do SXSW. 

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