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Patrícia Comunello

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Publicada em 12 de Março de 2026 às 16:33

SXSW atrai 300 mil participantes com foco em ser humano e IA na carona

Filas marcam acesso a conferências nos locais que concentram as atrações do festival

Filas marcam acesso a conferências nos locais que concentram as atrações do festival

PATRICIA COMUNELLO/ESPECIAL/JC
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Mais de 300 mil pessoas de diversos cantos do mundo estão em Austin, uma das cidades mais tecnológicas e plugada em inovação - com operações de grandes companhias como Dell (que tem presença  no Rio Grande do Sul) do mundo, para a 40ª edição dos South by Southwest (SXSW). Este ano entre centenas de conferências um tema recorrente é o ser humano, mas agora com a capacidade turbinada da inteligência artificial (IA) para ser digerida.

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