SXSW atrai 300 mil participantes com foco em ser humano e IA na carona

Mais de 300 mil pessoas de diversos cantos do mundo estão em Austin, uma das cidades mais tecnológicas e plugada em inovação - com operações de grandes companhias como Dell (que tem presença no Rio Grande do Sul) do mundo, para a 40ª edição dos South by Southwest (SXSW). Este ano entre centenas de conferências um tema recorrente é o ser humano, mas agora com a capacidade turbinada da inteligência artificial (IA) para ser digerida.