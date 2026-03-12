 A Tumelero, rede de materiais de construção gaúcha e utilidades, está aumentando o tamanho da operação. Esta semana duas unidades físicas da G-Haus, em Caxias do Sul e Esteio, viraram para Tumelero, elevando para 18 pontos da sede. A bandeira anterior será gradativamente extinta. Em nota, o Grupo GG10, que assumiu há três meses a varejista, explica que a conversão é "parte do processo de reorganização das operações no segmento de materiais de construção". "Estamos apenas no início de um novo capítulo da Tumelero. Desde que assumimos a gestão da rede, nosso trabalho tem sido valorizar a história da marca e estruturar as bases para seu próximo ciclo de expansão. A incorporação das lojas de Caxias do Sul e Esteio é um passo importante dentro dessa estratégia", afirma, na nota, Germano Grings, CEO do GG10.