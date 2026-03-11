Tumelero ganha duas novas lojas após conversão de bandeira dos novos donos

Os novos donos da Tumelero, uma das marcas mais tradicionais do varejo gaúcho de materiais de construção e utilidades, estão aumentando o tamanho da operação. Mas desta vez é um crescimento orgânico sem abrir literalmente novas lojas. O grupo GG10, que arrematou a marca e as unidades do francês Saint-Gobain, fez a conversão de dois pontos que eram G-Haus, em Caxias do Sul e Esteio, para Tumelero, elevando a rede para 18 pontos.