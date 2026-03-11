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Patrícia Comunello

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Publicada em 11 de Março de 2026 às 21:03

Tumelero ganha duas novas lojas após conversão de bandeira dos novos donos

Minuto Varejo - G-haus - vira Tumelro - Esteio - materiais de construção

Minuto Varejo - G-haus - vira Tumelro - Esteio - materiais de construção

TUMELERO/DIVULGAÇÃO/JC
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Os novos donos da Tumelero, uma das marcas mais tradicionais do varejo gaúcho de materiais de construção e utilidades, estão aumentando o tamanho da operação. Mas desta vez é um crescimento orgânico sem abrir literalmente novas lojas. O grupo GG10, que arrematou a marca e as unidades do francês Saint-Gobain, fez a conversão de dois pontos que eram G-Haus, em Caxias do Sul e Esteio, para Tumelero, elevando a rede para 18 pontos.

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