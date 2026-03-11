Outback volta a servir cinco pratos depois de "ouvir" as redes sociais

Cada vez mais as marcas estão ligadas no que consumidores estão comentando e "pedindo" nas redes sociais. Com este argumento, a rede Outback Steakhouse, com inspiração em culinária australiana, acaba de anunciar a volta de um seleto quinteto de pratos. Mas vai ser por curta temporada, avisa a marca, em nota que a coluna Minuto Varejo recebeu.