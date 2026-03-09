Restaurante que nasceu na rodoviária de Porto Alegre estreará fora do RS

Uma das marcas de restaurante mais tradicionais de Porto Alegre, que começou na rodoviária da Capital há mais de 40 anos, vai subir o país. Isso mesmo. A

Petiskeira vai abrir a primeira unidade fora do Rio Grande do Sul. Vai pular Santa Catarina, pelo menos desta vez, para desembarcar em um dos shopping centers de Curitiba, capital do Paraná.