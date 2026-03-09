Porto Alegre,

Minuto Varejo

Patrícia Comunello

Publicada em 09 de Março de 2026 às 18:44

Restaurante que nasceu na rodoviária de Porto Alegre estreará fora do RS

Projeto mostra como vai ser a primeira Petiskeira fora do Estado, em shopping de Curitiba

PETISKEIRA/DIVULGAÇÃO/JC
Uma das marcas de restaurante mais tradicionais de Porto Alegre, que começou na rodoviária da Capital há mais de 40 anos, vai subir o país. Isso mesmo. A Petiskeira vai abrir a primeira unidade fora do Rio Grande do Sul. Vai pular Santa Catarina, pelo menos desta vez, para desembarcar em um dos shopping centers de Curitiba, capital do Paraná.

