Minuto Varejo

Patrícia Comunello

Patrícia Comunello

Publicada em 08 de Março de 2026 às 19:14

Unidasul terá quase 20 novas até 2029: "Não é só preço", diz diretor-presidente, sobre mercado

Comando do grupo listou metas de faturamento e novas lojas até 2029

Comando do grupo listou metas de faturamento e novas lojas até 2029

Patricia Knebel
Patricia Knebel
"25 portas novas abriram perto das nossas lojas em 2025, o que representa 65% das nossas unidades. Precisamos ter diferenciais e não só preço", avisa o Eneo Karkuchinski, diretor-presidente do grupo. A receita é básica para navegar nessa superpopulação de concorrentes. Outra medida é fortalecer o front da inovação, que ganhou um diretor de tecnologia, o que deve ter conexão direta com a ascensão da inteligência artificial (IA).

