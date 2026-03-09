Unidasul terá quase 20 novas até 2029: "Não é só preço", diz diretor-presidente, sobre mercado

"25 portas novas abriram perto das nossas lojas em 2025, o que representa 65% das nossas unidades. Precisamos ter diferenciais e não só preço", avisa o Eneo Karkuchinski, diretor-presidente do grupo. A receita é básica para navegar nessa superpopulação de concorrentes. Outra medida é fortalecer o front da inovação, que ganhou um d iretor de tecnologia, o que deve ter conexão direta com a ascensão da inteligência artificial (IA).