'Vamos ter de nos reinventar", diz presidente da Agas com chegada da Amazon Now

O concorrente que era virtual vai ser visível e correr pelas ruas de cidades como Porto Alegre. O anúncio da gigante Amazon de que está entrando no comércio de itens frescos (hortigranjeiros a carnes) acrescentou mais dificuldade à vida dos supermercadistas. "É um perigo, estamos muito preocupados e certamente terá reflexos no nosso faturamento", opina o presidente da Associação Gaúcha de Supermercados (Agas), Lindonor Peruzzo Junior.