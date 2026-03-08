Porto Alegre,

Minuto Varejo

Patrícia Comunello

Publicada em 08 de Março de 2026 às 19:14

'Vamos ter de nos reinventar", diz presidente da Agas com chegada da Amazon Now

Veículo usado pela plataforma em Nova York para entrega rápida

Veículo usado pela plataforma em Nova York para entrega rápida

PATRÍCIA COMUNELLO/ESPECIAL/JC
O concorrente que era virtual vai ser visível e correr pelas ruas de cidades como Porto Alegre. O anúncio da gigante Amazon de que está entrando no comércio de itens frescos (hortigranjeiros a carnes) acrescentou mais dificuldade à vida dos supermercadistas. "É um perigo, estamos muito preocupados e certamente terá reflexos no nosso faturamento", opina o presidente da Associação Gaúcha de Supermercados (Agas), Lindonor Peruzzo Junior.

