Vitrine USA: Contagem regressiva para Copa 2026 e negócios de brasileiros

Quanto falta para a Copa do Mundo Fifa 2026 que será em três países - Estados Unidos, Canadá e México e com maior número de seleções da história do Mundial? Um painel bem visível na área de embarque do aeroporto de Newark, em New Jersey, onde será o primeiro jogo do Brasil, em 13 de junho, lembra que faltam três meses e 9 dias (marcação da última quinta-feira). Além do varejo no Brasil, que mira os negócios com o futebol, a coluna ouvir marcas brasileiras em Nova York e Miami, onde terá também partida da Seleção na fase de grupos (terceira). TAP (Tapioca, Açaí e Pão de Queijo), Berimbau, Buzios e Petisco Brazuca estão apostando em receber torcedores em Nova York e Miami. Confira no vídeo na coluna.