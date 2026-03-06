Porto Alegre,

Anuncie no JC
Assine agora
CapaColunasMinuto Varejo
Minuto Varejo

Alguns dos nossos patrocinadores

Patrícia Comunello

Patrícia Comunello

Publicada em 06 de Março de 2026 às 12:58

Auxiliadora Predial compra imobiliária de Canoas e mira expansão e vendas de R$ 3 bi em 2026

Imobiliária Muck é uma das mais tradicionais em Canoas e agora integra grupo Auxiliadora

Imobiliária Muck é uma das mais tradicionais em Canoas e agora integra grupo Auxiliadora

IMOBILIÁRIA MUCK/DIVULGAÇÃO/JC
Compartilhe:
JC
JC
O mercado de venda e locação de imóveis mostra fôlego em expansão e concentração em grupos gaúchos. Um dos maiores players no Sul do Brasil, a Auxiliadora Predial, de Porto Alegre, anuncia a compra de uma das empresas mais tradicionais na cidade vizinha de Canoas. A Imobiliária Muck foi o alvo na nova investida

Notícias relacionadas