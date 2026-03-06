O Boticário é maior rede de cosméticos do mundo, segundo Euromonitor

Com nome inspirado nos antigos boticas, com elaboração manual de produtos, uma rede brasileira foi considerada a maior do mundo em varejo de beleza em cosméticos pela Euromonitor, empresa global de indicadores e pesquisas. O Boticário tem mais de 4 mil lojas em 1,6 mil cidades no Brasil e está em mais 16 países.



A companhia, nascida no Paraná em 1977, aponta “experiência em loja, eficiência logística e leitura cultural para criar relevância” como três diferenciais para ter alcançado o tamanho atual. “O negócio nasceu de uma farmácia de manipulação no Centro de Curitiba. Os primeiros hidratantes foram produzidos em uma batedeira caseira”, recorda a marca.



O Boticário tem hoje três fábricas e oito centros de distribuição em cinco estados e em Portugal. Também tem escritórios nos Estados Unidos, Hong Kong, Colômbia e Portugal e mais de 21 mil funcionários.



“Se hoje somos a número 1 em lojas de beleza no mundo todo, é porque soubemos trabalhar a excelência na execução do atendimento ao consumidor em nossas lojas, ou como preferimos chamar, nossos

templos”, comenta, em nota, Artur Grynbaum, vice-presidente do Conselho do grupo.



O Rio Grande do Sul está entre os principais mercados nacionais para a empresa, disputando posições de destaque com estados como São Paulo, Paraná e importantes polos do Nordeste, sendo considerada uma praça de alta performance, diz a companhia. O número de lojas não foi fornecido.



No Rio Grande do Sul, a conexão ocorre, por exemplo, com o setor de embalagens — visto que o Estado é um polo de insumos plásticos e gráficos — e com o fornecimento de matérias-primas, como essências e extratos vegetais pesquisados na biodiversidade do Pampa e da Serra, além de fornecedores regionais de mobiliário e montagem de pontos de venda, fortalecendo a economia local e a integração da cadeia produtiva internacionalizada.