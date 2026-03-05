Porto Alegre,

Anuncie no JC
Assine agora
CapaColunasMinuto Varejo
Minuto Varejo

Alguns dos nossos patrocinadores

Patrícia Comunello

Patrícia Comunello

Publicada em 05 de Março de 2026 às 16:07

Supermercados gaúchos não devem instalar 'farmácias completas' dentro das lojas

Projeto prevê farmácias dentro do supermercado e não apenas como é hoje na parte externa

Projeto prevê farmácias dentro do supermercado e não apenas como é hoje na parte externa

PATRÍCIA COMUNELLO/ESPECIAL/JC
Compartilhe:
Patrícia Comunello
Patrícia Comunello
Os supermercados gaúchos não devem ter dentro das lojas farmácias. Apesar da aprovação da instalação dessas operações que ganharam o nome de "farmácias completas" e até da empolgação em outras regiões do País, as redes no Rio Grande do Sul estão sendo bem pragmáticas e também têm mais focos para colocar energias e preocupação.

Notícias relacionadas