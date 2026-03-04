Vitrine USA (com bandeira)

> A japonesa Daiso, de utilidades em geral (casa a escola e trabalho), vai abrir as primeiras lojas no Rio Grande do Sul. As duas serão em shoppings da rede Bourbon, do Grupo Zaffari: no Country, em maio, e no Wallig, em agosto. No País, a marca tem quase 200 lojas. Vídeo no Instagram mostra como é uma das lojas em Nova York.