Porto Alegre,

Anuncie no JC
Assine agora
CapaColunasMinuto Varejo
Minuto Varejo

Alguns dos nossos patrocinadores

Patrícia Comunello

Patrícia Comunello

Publicada em 03 de Março de 2026 às 23:27

Vitrine USA (com bandeira)

minuto varejo - Vitrine USA - daiso shopping center zaffari loja nova york vídeo - capa video - instagram

minuto varejo - Vitrine USA - daiso shopping center zaffari loja nova york vídeo - capa video - instagram

PATRÍCIA COMUNELLO/ESPECIAL/JC
Compartilhe:
JC
JC
> A japonesa Daiso, de utilidades em geral (casa a escola e trabalho), vai abrir as primeiras lojas no Rio Grande do Sul. As duas serão em shoppings da rede Bourbon, do Grupo Zaffari: no Country, em maio, e no Wallig, em agosto. No País, a marca tem quase 200 lojas. Vídeo no Instagram mostra como é uma das lojas em Nova York. 

Notícias relacionadas