Minuto Varejo

Patrícia Comunello

Publicada em 03 de Março de 2026 às 23:27

No Ponto

Projeto mostra como será futuro Zaffari Jardim Botânico, com quase 30 lojas na operação

GRUPO ZAFFARI/DIVULGAÇÃO/KC
> O Grupo Zaffari não chegou a divulgar imagem, mas o visual do futuro Zaffari Jardim Botânico, na Zona Leste de Porto Alegre, na área do esperado complexo Belvedere, foi postada na rede Linkedin. A coluna mostra aqui. A "galeria comercial" com hipermercado de âncora e mais 29 lojas, como informa o post na rede social profissional, fica pronta no fim do ano. Detalhes na coluna digital.

