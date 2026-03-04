> O Grupo Zaffari não chegou a divulgar imagem, mas o visual do futuro Zaffari Jardim Botânico, na Zona Leste de Porto Alegre, na área do esperado complexo Belvedere, foi postada na rede Linkedin. A coluna mostra aqui. A "galeria comercial" com hipermercado de âncora e mais 29 lojas, como informa o post na rede social profissional, fica pronta no fim do ano. Detalhes na coluna digital.