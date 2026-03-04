Novo comando da CDL-POA prioriza gestão de tecnologia, como IA, com humanização

“O varejo não é apenas um setor da economia. Faz a cidade pulsar. Gera empregos, movimenta cadeias produtivas, arrecada tributos e constrói relações de confiança", definiu o economista, lojista e novo presidente da CDL Porto Alegre, Carlos Klein, que foi oficialmente empossado com conselheiros e diretoria na noite desta terça-feira (3). O novo comando, com integrantes da direção anterior, como o ex-presidente Irio Piva, colocou como foco manejar "tecnologia com humanidade".