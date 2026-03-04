Porto Alegre,

Anuncie no JC
Assine agora
CapaColunasMinuto Varejo
Minuto Varejo

Alguns dos nossos patrocinadores

Patrícia Comunello

Patrícia Comunello

Publicada em 03 de Março de 2026 às 23:27

Novo comando da CDL-POA prioriza gestão de tecnologia, como IA, com humanização

Conselho tem (esq. p/ dir.): Zampieron, Piva, Meneghetti, Silva, Drebes, Klein, Oliveira, Scheibe, Galbinski e Schmaedecke

Conselho tem (esq. p/ dir.): Zampieron, Piva, Meneghetti, Silva, Drebes, Klein, Oliveira, Scheibe, Galbinski e Schmaedecke

CDL PORTO ALEGRE/DIVULGAÇÃO/JC
Compartilhe:
JC
JC
“O varejo não é apenas um setor da economia. Faz a cidade pulsar. Gera empregos, movimenta cadeias produtivas, arrecada tributos e constrói relações de confiança", definiu o economista, lojista e novo presidente da CDL Porto Alegre, Carlos Klein, que foi oficialmente empossado com conselheiros e diretoria na noite desta terça-feira (3). O novo comando, com integrantes da direção anterior, como o ex-presidente Irio Piva, colocou como foco manejar "tecnologia com humanidade".

Notícias relacionadas