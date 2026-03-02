Porto Alegre,

Minuto Varejo

Patrícia Comunello

Publicada em 02 de Março de 2026 às 22:15

Japonesa Daiso vai abrir lojas em dois shoppings do Zaffari

Ponto onde será a Daiso no Bourbon Country já está adesivado à espera da novidade japonesa

FABIOLA CORREA/JC
Uma das redes japonesas mais populares no mundo com mix de mil e uma utilidades vai desembarcar no Rio Grande do Sul. A Daiso, com mais de 16 mil lojas em 28 países, terá as primeiras unidades em Porto Alegre e as duas em shopping centers do Grupo Zaffari, maior varejista gaúcha (considerando operações no Estado).

