Minuto Varejo

Patrícia Comunello

Publicada em 28 de Fevereiro de 2026 às 14:39

Gianluca Zaffari prepara maior loja no Nova Olaria

Projeto da arquiteta Sofia Kopplin mostra como será a 10ª unidade da rede

Projeto da arquiteta Sofia Kopplin mostra como será a 10ª unidade da rede

/SOFIA KOPPLIN ARQUITETURA/DIVULGAÇÃO/JC
O Nova Olaria, centro comercial que vai reabrir na metade do ano na Cidade Baixa, em Porto Alegre, já tem as primeiras marcas confirmadas. A gelateria Gianluca Zaffari vai instalar sua maior loja e bem na entrada do mall, onde foi a Torre de Pizza. A Gianluca voltará este mês ao Boulevard Laçador (fechada na enchente) e com a do Olaria, a marca terá 10 unidades, conta Luccas Zaffari, um dos proprietários. Outras operações do futuro mall, do grupo Dallasanta, serão a Balcone (loja 2), Five Points (loja 7) e Cyrela (lojas 12 e 13). A loja, com 60 metros quadrados e que abre no segundo semestre, terá 15 empregos (a rede vai a 50). O mix tem sorvetes e cafés. Na imagem, projeto da arquiteta Sofia Kopplin mostra como será a unidade.

