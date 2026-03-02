Demolição adapta ex-Nacional da Aureliano para futuro Macromix

O Nacional é marca do passado mesmo. Lojas com destino (novos ocupantes definidos) já recebem obras para serem transformadas em outras marcas e perfis de loja. Uma delas é a da avenida Aureliano de Figueiredo Pinto, na Cidade Baixa, que vai mudar de formato. No lugar, será montada uma filial da rede de atacarejo Macromix, do grupo Unidasul, terceiro maior do setor mo Rio Grande do Sul. O grupo não fala de como estão os trabalhos. A coluna apurou com a prefeitura que o imóvel está passando por reforma, com demolição do mezanino, que tem 632 metros quadrados. Além disso, vai ser feita cobertura do estacionamento (que era aberto), seguindo modelo que a bandeira já adota. O imóvel tem como principal dono o grupo Dallasanta. O projeto de licenciamento para execução de como será o primeiro atacarejo da marca na Capital ainda passa por análise. A previsão é de reabertura este ano. Outras duas lojas da bandeira Rissul, supermercado de vizinhança, são previstas nas Zonas Sul e Leste.