BarraShoppingSul faz troca-troca de pontos à espera de Zara e Sephora

O troca-troca de posições físicas no mix do maior shopping center (em área construída) de Porto Alegre chama a atenção de frequentadores. A movimentação na largada de 2026 tem uma razão bem clara: abrir espaço para duas gigantes de varejo de moda e beleza voltarem ao BarraShoppingSul. A espanhola Zara e a francesa Sephora preparam a nova fase de desembarque no empreendimento.