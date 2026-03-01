Porto Alegre,

Minuto Varejo

Patrícia Comunello

Publicada em 24 de Fevereiro de 2026 às 20:36

BarraShoppingSul faz troca-troca de pontos à espera de Zara e Sephora

Ri Happy subiu para a frente da Riachuelo, ganhou mais espaço e escorregador interno

Ri Happy subiu para a frente da Riachuelo, ganhou mais espaço e escorregador interno

BARRASHOPPINGSUL/DIVULGAÇÃO/JC
O troca-troca de posições físicas no mix do maior shopping center (em área construída) de Porto Alegre chama a atenção de frequentadores. A movimentação na largada de 2026 tem uma razão bem clara: abrir espaço para duas gigantes de varejo de moda e beleza voltarem ao BarraShoppingSul. A espanhola Zara e a francesa Sephora preparam a nova fase de desembarque no empreendimento.

