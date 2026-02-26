Porto Alegre,

Anuncie no JC
Assine agora
CapaColunasMinuto Varejo
Minuto Varejo

Alguns dos nossos patrocinadores

Patrícia Comunello

Patrícia Comunello

Publicada em 26 de Fevereiro de 2026 às 00:25

No Ponto

Minuto Varejo - Canoas Shopping - tudo Fácil unidade serviços públicos - documentos - shopping center - público

Minuto Varejo - Canoas Shopping - tudo Fácil unidade serviços públicos - documentos - shopping center - público

/CANOAS SHOPPING/DIVULGAÇÃO/JC
Compartilhe:
Jornal do Comércio
 O SindilojasPOA definiu a diretoria até 2030. Arcione Piva foi reeleito como presidente e Tarcísio Pires para vice. A posse será em 6 de abril. Novos nomes entram no ciclo da diretoria, que focará na "expansão das ferramentas de inovação para associados, com ênfase na qualificação e na adaptação às transformações do varejo contemporâneo", diz a entidade, em nota. 

Notícias relacionadas