 O SindilojasPOA definiu a diretoria até 2030. Arcione Piva foi reeleito como presidente e Tarcísio Pires para vice. A posse será em 6 de abril. Novos nomes entram no ciclo da diretoria, que focará na "expansão das ferramentas de inovação para associados, com ênfase na qualificação e na adaptação às transformações do varejo contemporâneo", diz a entidade, em nota.