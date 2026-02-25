VITRINE (bandeira usa)

> O Cria New York Summit já tem data da edição de 2026. Será em 25 de abril no NYU Global Center for Academic and Spiritual Life, em Manhattan, Nova York. A fundadora do Cria, a jornalista brasileira Larissa Rinaldi, detalhou, no videocast do Minuto Varejo, o que vai ter na terceira edição da iniciativa, que estreou em 2024. Um dos focos, diz ela, é gerar conexões e facilitar o desembarque na cultura de negócios e oportunidades no mercado norte-americano. O summit vai ter brasileiros que atuam em big techs nos Estados Unidos, empreendedores do Brasil e profissionais de diversas áreas. A novidade são pitches de startups. Informações em criaconnect.com. "Será um super espaço para muito networking", avisa Larissa.