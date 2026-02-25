Porto Alegre,

Minuto Varejo

Publicada em 25 de Fevereiro de 2026 às 19:59

Reta final do LiquidaPOA: o que focar para vender mais?

"Acho que venderemos 10% a 15% acima do ano passado", diz Crippa

TÂNIA MEINERZ/JC
"Essa primeira parte do Liquida é muito procura, orçamento e pesquisa. O pessoal deixa para vir na reta final", descreve José Crippa, dono da The Place, do segmento de colchões. Crippa, com mais de dez campanhas da liquidação de Porto Alegre no currículo, tem duas percepções que ajudam a entender o momento do varejo.

