Reta final do LiquidaPOA: o que focar para vender mais?

"Essa primeira parte do Liquida é muito procura, orçamento e pesquisa. O pessoal deixa para vir na reta final", descreve José Crippa, dono da The Place, do segmento de colchões. Crippa, com mais de dez campanhas da liquidação de Porto Alegre no currículo, tem duas percepções que ajudam a entender o momento do varejo.