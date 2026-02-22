Motel, colchões e azeite: LiquidaPOA para muitos gostos

"Acabamos de publicar e nosso WhatsApp está bombando!", conta a gerente do único motel que está na edição do Liquida Porto Alegre 2026, Fernanda Germano Corrêa. O atrativo? Desconto de 20% em dois tipos de suítes, que têm como atrativo uma cadeira erótica que faz sucesso entre clientes, garante Fernanda. O Vis a Vis, com unidades também no Paraná e em Santa Catarina, entrou pela primeira vez na campanha, que vai até 28 de fevereiro, com adesão de mais de 4 mil estabelecimentos (leia mais na página 6 desta edição). A diversidade é marca dessa edição. Outra novata na campanha é uma das marcas mais premiadas de azeites gaúchos. "Queremos mostrar as diferentes aplicações da planta, de alimentos a cosméticos", avisa a sommelier e gerente da única loja da Estância das Oliveiras, localizada no Cais Embarcadero, Caren Fernandes Ricardo. Pesquisa da CDL Porto Alegre, que comanda a campanha, aponta que eletrodomésticos, eletroeletrônicos e vestuário respondem por mais de 50% da intenção de compra.