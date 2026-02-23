Porto Alegre,

Anuncie no JC
Assine agora
CapaColunasMinuto Varejo
Minuto Varejo

Alguns dos nossos patrocinadores

Patrícia Comunello

Patrícia Comunello

Publicada em 22 de Fevereiro de 2026 às 20:22

VITRINE USA: Petisco Brazuca pode ter sócio-investidor para ampliar operação

Ricardo e os novos planos para a brasileiríssima coxinha

Ricardo e os novos planos para a brasileiríssima coxinha

/PATRÍCIA COMUNELLO/ESPECIAL/JC
Compartilhe:
JC
JC
A Petisco Brazuca, marca de empreendedores brasileiros em Nova York, está prestes a ter um sócio investidor, revela o fundador e CEO, Ricardo Rosa, que está no videocast da coluna no canal do JC no YouTube.

Notícias relacionadas