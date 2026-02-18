Porto Alegre,

Minuto Varejo

Publicada em 18 de Fevereiro de 2026 às 20:01

CDL espera alta em vendas no Liquida Porto Alegre pós-Carnaval e férias

Lojas do Centro se anteciparam e estamparam o material promocional antes da largada na campanha

TÂNIA MEINERZ/JC
A liquidação mais longeva e popular do Brasil já está na rua, mesmo antes da largada oficial. Sim. bandeirolas e adesivos do Liquida Porto Alegre 2026 enfeitam lojas, principalmente no Centro Histórico, desde estabelecimentos de vestuário à clínica de consultas populares. A edição deste ano, que vai de 20 a 28 de fevereiro, vem sob um apelo: oportunidade e expectativa de mais vendas.

