Nova Casa de Alessa: cinco vezes mais espaço para o design brasileiro

Antes mesmo de abrir, a nova habitante da avenida Carlos Gomes, pertinho do novo shopping do Grupo Zaffari (Bourbon Carlos Gomes), região mais valorizada de Porto Alegre, já estava chamando a atenção. A grande caixa branca, no número 437, já estampa a novidade: é a nova Casa de Alessa. O empreendimento, com 2 mil metros quadrados e investimento de R$ 10 milhões, foca mobiliário com design autoral brasileiro.