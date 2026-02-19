Porto Alegre,

Anuncie no JC
Assine agora
CapaColunasMinuto Varejo
Minuto Varejo

Alguns dos nossos patrocinadores

Patrícia Comunello

Patrícia Comunello

Publicada em 18 de Fevereiro de 2026 às 00:25

Nova Casa de Alessa: cinco vezes mais espaço para o design brasileiro

Operação terá showroom em 2 mil metros quadrados com mais nomes de designers nacionais

Operação terá showroom em 2 mil metros quadrados com mais nomes de designers nacionais

/FABIOLA CORREA/JC
Compartilhe:
JC
JC
Antes mesmo de abrir, a nova habitante da avenida Carlos Gomes, pertinho do novo shopping do Grupo Zaffari (Bourbon Carlos Gomes), região mais valorizada de Porto Alegre, já estava chamando a atenção. A grande caixa branca, no número 437, já estampa a novidade: é a nova Casa de Alessa. O empreendimento, com 2 mil metros quadrados e investimento de R$ 10 milhões, foca mobiliário com design autoral brasileiro.

Notícias relacionadas