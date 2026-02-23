Escolha da Quati: 'Fiz o improvável'

"Fiz o improvável: quando todo mundo acha que tem de botar mais coisas na prateleira para vender mais, abri mão do que mais saía. Tirei o principal", recorda Fernando Campello, dono da Quati, cuja fama até 2024 vinha das baguetes. Campello decidiu suprimir do cardápio os sanduíches compridos, que representavam 70% da receita e ficar apenas com os gelatos, com uma qualidade peculiar, com opções que resgatam sabores da infância, "do tempo da minha vó", diz o empreendedor. Por que abandonar o carro-chefe? "A gente deixava quase toda a nossa margem de lucro na mão do Ifood (aplicativo de entrega). Decidimos não vender mais e o resultado foi excelente", garante Campello, citando que o faturamento com a venda do sorvete já é mais que tudo que tinha antes na loja situada na rua Garibaldi, 1333, no bairro Bom Fim, em Porto Alegre. "Fizemos a virada. A gente vende o que produz, sem intermediário." A mudança também tem um nome: especialização, acrescenta ele. "Nosso foco é dar conta do cliente mais exigente que busca produto de receita exclusiva, que não é franquia e é verdadeiramente artesanal e local", associa Campello. Gelatos como os de bolo de cenoura e doce de abóbora estão entre os mais requisitados. E são mesmo irresistíveis, pois o Minuto Varejo já provou. Entre as bebidas, estão os refrigerantes de pomelo, da Biri, de Pelotas, e Cyrillinha, feita com casca de laranja, marca centenária de Santa Maria.